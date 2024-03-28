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الزرقاء: وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة

منذ 9 ثواني
الزرقاء: وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة

وطنا اليوم_الزرقاء 27 آذار – نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بمشاركة فاعليات سياسية وشعبية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتهديدات بالتهجير القسري منذ نحو 6 أشهر.


وردد المشاركون في الوقفة التي تمت على ميدان الجيش في الزرقاء، هتافات تندد بالعدوان الظالم على غزة، ورفعوا يافطات تطالب بالوقف الفوري للعدوان ووضع حد للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يقترفها جيش الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين في القطاع.


وأشادوا بصمود المقاومة الفلسطينية واستبسال المقاومين في التصدي لهذا العدوان الغاشم ومواجهته بكل بسالة وشجاعة.


وبين مشاركون في الوقفة أن تحقيق السلام العادل في المنطقة لن يتم إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومترابطة جغرافيًا على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشيرين إلى أهمية الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بتوجيهات ومشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، بتنفيذ الإنزالات الجوية التي تحمل المواد الغذائية والطبية لإغاثة أهلنا المحاصرين.


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