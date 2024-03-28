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معهد اربد للفنون الجميله يقيم ورشه فنيه تشكيليه في مركز اربد الثقافي

منذ دقيقة واحدة
معهد اربد للفنون الجميله يقيم ورشه فنيه تشكيليه في مركز اربد الثقافي

وطنا اليوم_
أقام معهد إربد للفنون الجميلة، ورشة فنية تشكيلية في مركز إربد الثقافي بعنوان “تقنيات في الرسم والتصوير الزيتي”، حيث استضاف المعهد الفنان محمد صُبُح بجانب الفنانة آمنة بطاينة والفنان إدريس السعد للإشراف على هذه الورشة.

وفي كلمته رحّب مدير المعهد الفنان المُلحِّن فتحي الضمور بالحضور والمُشاركين، وأكد على أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تقوم على تنمية المواهب لدى الشباب والفتيات.

وأشار إلى أن محافظة إربد تملك مواهب شبابية إبداعية، تحتاج إلى من يحتضها، فجاءت هذه الورشة ضمن العديد من الورشات الفنية التي تعمل على توفير المكان المُناسب للموهبة والإبداع.

هذا وقد تطرّقت ورشة العمل إلى المحاور التالية:
– التلوين الرقيق: تقنية تستخدم لإضافة طبقات رقيقة من الألوان للحصول على درجات مختلفة من اللون.
– التلوين السميك: تقنية تستخدم لإضافة طبقات سميكة من الألوان للحصول على نتائج أكثر قوة وإشراق.
– التلوين بالتحفّظ: تقنية تستخدم لإضافة الألوان بشكل تدريجي وبالتحفّظ، وذلك لتحقيق مزيد من التفاصيل والواقعية في العمل الفني.
– تقنية اللطخات: تقنية تستخدم لإضافة بعض اللطخات الصغيرة من اللون، لإضفاء التأثير المناسب والقوية على لوح الرسم.
– تقنية النقر: تقنية تُستَخدم لإضافة اللون بشكل سريع واستخدام الفرشاة بشكل قوي على اللوح لإضافة نتائج أكثر حدة وتأثير.

وقد بدأت الورشة بعد تناول وجبة الإفطار الرمضاني.


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