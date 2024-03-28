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حكومة الاحتلال: سننسخ حرب غزة في لبنان إذا صعّد حزب الله

منذ 3 ثواني
حكومة الاحتلال: سننسخ حرب غزة في لبنان إذا صعّد حزب الله

وطنا اليوم_حذّر آفي هيمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، ميليشيا حزب الله من أن بلاده “ستنسخ حرب غزة في لبنان” إذا صعّد “الحزب” مستوى التوترات.

وقال هيمان: “لقد أوضحنا لحزب الله أنهم إذا رفعوا مستوى التوترات، فسنقوم بنسخ حرب غزة في لبنان”.


تأتي تصريحات هيمان في أعقاب مقتل إسرائيلي في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل، الأربعاء، إثر إصابة المصنع الذي يعمل فيه بقصف صاروخي أطلق من جنوب لبنان، بحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية.


كما استشهد 8 أشخاص على الأقل، الأربعاء، بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم مقاتلون من ميليشيا حزب الله، بحسب رويترز.


وأوضح هيمان أنه مع النشاط المتزايد على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، فإن تل أبيب “سترد بالنار على مصدر النار”.


وشدد المتحدث على أن بلاده ستقضي على “وكلاء إيران واحدًا تلو الآخر، عندما يحين الوقت المناسب وفي الوقت الذي تختاره”.


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