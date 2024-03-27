لليوم الرابع.. الأردنيون “يحاصرون سفارة الكيان” نصرة لغزة والمسجد الأقصى (شاهد)

وطنا اليوم_لليوم الرابع على التوالي، تواصل جماهير الأردنيين التوافد لمحيط سفارة العدو الصهيوني بعد صلاة الجمعة بدعوات من ملتقيات دعم المقاومة.



وهتف المشاركون والذين توافدوا بأعداد غير مسبوقة ضد الاحتلال واستمرار المجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني كما طالبوا بإغلاق السفارة وقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال.



وقال منظمو الاحتجاجات إن التطبيع يشكل أحد أسباب استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني داعين إلى دعم المقاومة.