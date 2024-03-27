ارتفاع عدد مسافري حدود العمري 39.5% في شهرين

وطنا اليوم:بلغ عدد القادمين والمغادرين عبر مركز حدود العمري مع الجانب السعودي، 663,095 مسافرا منذ مطلع العام الحالي ولنهاية شباط الماضي، وبزيادة بلغت 39.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغت فيه 475,095 مسافرا.

ووفقا لإحصائيات، فإن الزيادة في أعداد المسافرين للشهرين الأولين من العام الحالي بلغت 188 ألف مسافر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ أعداد القادمين عبر مركز حدود العمري في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين 334,216 مسافرا، فيما بلغ عدد المغادرين 328,879 مسافرا.

وخلال العام الماضي، سجل المعبر الحدودي 3,328 مليون مسافر؛ بينهم 1,648 مليون قادم و1,679 مليون مغادر.

فيما سجل العام الذي سبقه، 2,697 مليون مسافر؛ توزعوا إلى 1,338 مليون قادم و1,359 مليون مغادر عبر مركز حدود العمري.