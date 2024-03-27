وزير الأوقاف يوزع مساعدات لأسر فقيرة في الكرك

وطنا اليوم:افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الأربعاء، يوما خيرياً نظمه صندوق الزكاة في لواء فقوع بمحافظة الكرك.

كما افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف وتم خلاله تقديم رعاية صحية وطبية لأهالي المنطقة.

وقال الخلايلة إن صندوق الزكاه دأب وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني على إقامه هذه الأيام الخيرية لخدمة الأسر المحتاجة والفقيرة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإنتاجية والتنموية في مختلف مناطق المملكة، من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وإقامة المشاريع الإنتاجية وترميم منازل للأسر الفقيرة والمحتاجة، ورعاية الأيتام وطلبة العلم الجامعيين من المحتاجين، وذلك إنطلاقاً من المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

ووزع الخلايلة مساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تمثلت بـ 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيما و50 طالبا بواقع 100دينار لكل منهم، إلى جانب 300 طرد غذائي، علما أن صندوق الزكاة يتكفل بصرف رواتب شهرية لـ 115 أسرة في الكرك منها 10 أسر في لواء فقوع، إضافة إلى 16 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام، فضلاً عن ترميم 12 منزلا بالمحافظة.

ووجه وزير الاوقاف المعنيبن في صندوق الزكاة ومديرية أوقاف الكرك بالتعاون مع الحكام الإداريين لإعداد دراسات لإقامة مشاريع إنتاجية على نفقة صندوق الزكاة بالإضافة إلى المنازل التي تحتاج إلى ترميم في اللواء، مشيرا إلى أن المطالب التي استعرضها أهالي اللواء سيتم العمل على تحقيقها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وتحدث خلال الافتتاح كل من: متصرف لواء فقوع صخر الهقيش، ورئيس بلدية عبدالله بن رواحة نايف الحمايدة، ومدير أوقاف الكرك الدكتور عزام الشمايلة، حيث أشادوا في كلماتهم بدور وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تدلل على التزام وزارة الأوقاف بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في النزول للميدان والاستماع لهموم المواطنين وتقديم المساعدات العينية والمادية للأسر الفقيرة والمحتاجة وطلبة العلم الفقراء والأيتام، مؤكدين أهمية الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني وأثرهما الملموس على أبناء اللواء.

وحضر الافتتاح محافظ الكرك الدكتور فراس أبو الغنم، ورئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير العلاقات العامة بالوزارة سنان المجالي، وعدد من وجهاء وأهالي اللواء.