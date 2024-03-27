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مسابقة مقرىء القران الكريم للطلبة الوافدين في اليرموك

منذ 3 ثواني
مسابقة مقرىء القران الكريم للطلبة الوافدين في اليرموك

وطنا اليوم – بدأت فعاليات دورة الموسم الأول لمسابقة مقرىء القرآن للطلبة الوافدين في جامعة اليرموك ، والتي تنظمها دائرة الرعاية الطلابية في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الاسلامية.
وثمن عميد شؤون الطلبة البرفيسور معتصم الشطناوي الدور الذي تلعبه دائرة الرعاية الطلابية في زعاية وصقل شخصية الطلبة من ابناء جامعة اليرموك من الطلبة الوافدين على مختلف الأصعدة .
وعبر عن سعادته بالمستوى الابداعي الذي قدمه الطلبة من المشاركين في هذا الموسم يشارك به ما يقارب من خمسة وعشرين مشاركا يمثلون تسع دول والذي شهد اقبالا كبيرا من طلبة اليرموك من الوافدين ،
واوضح مشرف المسابقة رئيس قسم شؤون الطلبة الوافدين الدكتور شادي الشقران ان الطلبة الذين يشاركون للمسابقة يمثلون تسع دول وهي : اندونيسا ،تايلند،ماليزيا،العراق،فلسطين،السعودية،البحرين،
،السنغال ،سوريا.
وقال محكم المسابقة استاذ الشريعة الاسلامية في جامعة اليرموك الدكتور نذير الشراري
ان تنظيم هذه المسابقات تكشف عن المستوى المتميز للطاقات الابداعية لدى الطلبة .
واكد محكم المسابقة من وزارة الاوقاف الدكتور ايمن الشطناوي على اهمية تنظيم هذه المسابقات في هذا الشهر الفضيل تعتبر حافزا للطلبة لبذل المزيد من الجهد في حفظ القرآن وقراءته بشكل سليم مبينا ان هناك طاقات وامكانيات متميزة لدى الطلبة من المشاركين في المسابقة .
وحضر الافتتاح نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور زهير الطاهات ، ومساعد العميد ومدير الرعاية الطلابية وعدد من المدراء والمسؤولين في العمادة .وجمع غفير من طلبة الجامعة.


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