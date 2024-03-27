قرابة 900 ألف أردني وأردنية فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر سند

وطنا اليوم:قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، إن قرابة 900 ألف أردني وأردنية فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى الآن.

ودعت الوزارة للاستمرار بتفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من الخدمات كافة التي يوفرها التطبيق بشكل مجاني.

وقالت إنه يمكن من خلال التطبيق الاطلاع على المستندات والوثائق الرقمية والمعلومات الشخصية الرقمية الخاصة وإجراء العديد من الخدمات الحكومية الرقمية بأي وقت ومكان.

تسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.

أظهر مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2022 أن 23.3% من الأفراد من مستخدمي الإنترنت ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر حصلوا على خدمات الحكومة الإلكترونية.

وبيّن المسح الذي نشرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن ثلاثة أرباع الأفراد لم يحصلوا على خدمات الحكومة الإلكترونية والنسبة العليا التي حصلت عليها كانت لتطبيق سند الحكومي حيث بلغت 67%، تلتها المواقع الخاصة بالمؤسسات الحكومية 57.5%.

ولتفعيل الهوية الرقمية أوضحت الوزارة أنه يمكن الذهاب إلى أقرب محطة من محطات سند المنتشرة في جميع محافظات الأردن/ أو استخدام تطبيق عدة بنوك أعلنت الوزارة عن التعاون معها.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أكد التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة التحول الرقمي التي أقرتها الوزارة.

تطبيق “سند”، أطلقته الحكومة في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.