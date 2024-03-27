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الطراونة للمسلماني اخطأتم سعادة النائب فأموال الضمان ليست سكِّيناً على رقاب المنشآت

منذ ساعتين
الطراونة للمسلماني اخطأتم سعادة النائب فأموال الضمان ليست سكِّيناً على رقاب المنشآت

وطنا اليوم:قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة للنائب السابق أمجد المسلماني “اخطأتم سعادة النائب فأموال الضمان ليست سكِّيناً على رقاب المنشآت ولن تكون”، وذلك في معرض رده على تصريحات النائب السابق والتي جاء فيها “تصريحات الضمان مخيبة وأموالها سكِّينة على رقاب المنشآت”.
وأكد الطراونة أن النائب السابق أمجد المسلماني اخطأ في تصريحاته، مشيراً إلى أن المؤسسة تتخذ كافة الاجراءات للتسهيل على منشآت القطاع الخاص والوقوف بجانب هذا القطاع.
وأضاف الطراونة أننا نفهم جيداً ظروف المنطقة والعدوان على غزة وانعكاساتها على الحركة الاقتصادية وبيئة الأعمال في الأردن، مشيراً إلى أننا وبالتزامن مع المكرمة الهاشمية السامية بتوجيه الحكومة بإصدار قانون العفو العام ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتخفيض أو إلغاء فائدة التقسيط على مديونية المنشآت وذلك استناداً إلى تعديلات تم إجراؤها على نظام الشمول الخاص بالمؤسسة.


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