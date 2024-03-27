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سلمان للإغاثة يدعم مخيم الزعتري في الأردن بالبيوت المتنقلة

منذ 3 ثواني
سلمان للإغاثة يدعم مخيم الزعتري في الأردن بالبيوت المتنقلة

وطنا اليوم:دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع تأمين الكرافانات داخل مخيم الزعتري بحضور أمين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية حسين الشبلي ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري.
ويهدف المشروع لتأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية مما يساهم بتعويض عدد من الكرافانات القديمة غير القابلة للاستعمال، واحتواء الزيادة العددية في مخيم الزعتري والمتمثلة بالوافدين الجدد على المخيم والمتزوجون حديثاً من سكانه.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “نقف هنا اليوم لندشّن مشروعا جديدا يتم تنفيذه مع شريكنا الاستراتيجي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، والذي يتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين، ونسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى التخفيف من الاعباء السكنية التي يمر بها اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري”.
فيما أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع النوعية في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء وإعادة التأهيل والصحة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركاء المركز في الأردن، وسيوفر هذا المشروع مساحات معيشة آمنة لـ500 من الأسر الأكثر احتياجاً بمخيم الزعتري، والذين يواجهون سوء ظروف المعيشة مما يعيق قدرتهم على توفير مأوى مناسب وبشكل خاص في فصل الشتاء، ويمكنهم من العيش في حياة أكثر كرامة.


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