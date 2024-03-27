فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء المزار الشمالي

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الخميس، عن منطقتي ديريوسف وجحفية، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل الكهربائي سيكون من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.