بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني يخمد حريقا شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية في إربد

منذ 4 ساعات
الدفاع المدني يخمد حريقا شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية في إربد

بحث عن

الرئيسية / حوادث
الاخبار الرئيسيةحوادث
الدفاع المدني يخمد حريقا شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية في إربد

منذ ساعة واحدةآخر تحديث: 27/03/2024
فيسبوك X واتساب تيلقرام


أخمدت كوادر الدفاع المدني في محافظة إربد، الثلاثاء، حريقا شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بسعة إجمالية بلغت (50)م2 بمنطقة الحي الغربي التابعة للواء الرمثا، وفقا لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء اليوم مع الحريق، حيث إنّ طواقم الإطفاء تمكنت وبسرعة قياسية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة.

وأضاف أن الحريق وقع في منطقة مأهولة بالسكان، لكن طواقم الإطفاء حالت دون تمدده وتوسعه للمواقع الأخرى.

وبين أنه لم تنتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:21

ليتوانيا.. لجنة تحقيق برلمانية تكشف حنث رئيس البلاد بقسمه وتكشف ملابسات قضية “المُخبر”

03:00

اعتصام حاشد في الرصيفة تنديدا بالابادة الجماعية في غزة ودعما للمقاومة

02:19

وزارة التنمية الاجتماعية تحل 36 جمعية وتدعو جميع الدائنين

00:34

معالي وزير الداخليه يقيم مادبه افطار لوزراء داخليه ومحافظين سابقين

00:21

عدم استقرار جوي وزخات من المطر في هذا الموعد

22:14

من جديد تنشط اعلانات لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك

21:32

مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار

21:31

القهيوي : حزب إرادة يؤمن أن الأردنيين بمختلف فئاتهم لن يكونوا على هامش المشهد ومنهم ذوي الإعاقة

21:24

نعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمد

20:53

الميثاق الوطني يرحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بإيقاف الحرب على غزة

20:43

إطلاق الجولة الثانية من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة

20:28

الملك يؤكد خلال لقائه مقدسيين دعم الأردن المستمر لصمود الأشقاء الفلسطينيين

وفيات
نعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائم