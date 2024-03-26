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الدفاع المدني يخمد حريقا شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية في إربد



منذ ساعة واحدةآخر تحديث: 27/03/2024

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أخمدت كوادر الدفاع المدني في محافظة إربد، الثلاثاء، حريقا شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بسعة إجمالية بلغت (50)م2 بمنطقة الحي الغربي التابعة للواء الرمثا، وفقا لمديرية الأمن العام.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء اليوم مع الحريق، حيث إنّ طواقم الإطفاء تمكنت وبسرعة قياسية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة.



وأضاف أن الحريق وقع في منطقة مأهولة بالسكان، لكن طواقم الإطفاء حالت دون تمدده وتوسعه للمواقع الأخرى.



وبين أنه لم تنتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

