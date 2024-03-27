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اعتصام حاشد في الرصيفة تنديدا بالابادة الجماعية في غزة ودعما للمقاومة

منذ ساعة واحدة
اعتصام حاشد في الرصيفة تنديدا بالابادة الجماعية في غزة ودعما للمقاومة

وطنا اليوم_شارك المئات من أبناء لواء الرصيفة في الوقفة التي أقيمت بعد صلاة تراويح، الثلاثاء، وسط المدينة، وذلك دعما للمقاومة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها قطاع غزة.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيدين في ذات السياق بأداء فصائل المقاومة في التصدي للاحتلال الصهيوني.

وندد المشاركون بالموقف العربي الرسمي من الحرب على غزة، مطالبين الأنظمة العربية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لكسر الحصار عن القطاع ووقف العدوان الصهيوني.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بقطع كافة العلاقات مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.


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