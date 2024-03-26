عدم استقرار جوي وزخات من المطر في هذا الموعد

وطنا اليوم_يطرأ الأربعاء، ارتفاع جديد على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتأثر المملكة الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتنخفض درجات الحرارة، لتسود أجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية