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معالي وزير الداخليه يقيم مادبه افطار لوزراء داخليه ومحافظين سابقين

منذ 43 ثانية
معالي وزير الداخليه يقيم مادبه افطار لوزراء داخليه ومحافظين سابقين

وطنا اليوم_اقام معالي وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الثلاثاء مأدبة أفطار  لاصحاب المعالي وزراء الداخلية السابقين والمحافظين السابقين
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حيث شكر  الفراية اصحاب المعالي و العطوفة على الدور الذي قدموه في خدمة الوطن.
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وأكد الفراية على ضرورة التواصل مع السادة المتقاعدين و الألتقاء بهم لدورهم الفعال لما قدموه للوطن ومليكه.
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و بدورهم ثمن اصحاب المعالي والعطوفة الى هذا اللفته الكريمه وأكدوا على العهد باقون حول القيادة الهاشمية في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .


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