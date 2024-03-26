وطنا اليوم_اقام معالي وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الثلاثاء مأدبة أفطار لاصحاب المعالي وزراء الداخلية السابقين والمحافظين السابقين
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حيث شكر الفراية اصحاب المعالي و العطوفة على الدور الذي قدموه في خدمة الوطن.
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وأكد الفراية على ضرورة التواصل مع السادة المتقاعدين و الألتقاء بهم لدورهم الفعال لما قدموه للوطن ومليكه.
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و بدورهم ثمن اصحاب المعالي والعطوفة الى هذا اللفته الكريمه وأكدوا على العهد باقون حول القيادة الهاشمية في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
معالي وزير الداخليه يقيم مادبه افطار لوزراء داخليه ومحافظين سابقين
وطنا اليوم_اقام معالي وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الثلاثاء مأدبة أفطار لاصحاب المعالي وزراء الداخلية السابقين والمحافظين السابقين