وطنا اليوم_
على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك
بأسعار بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي و الذي يحكمه العرض و الطلب و جودة الزيت
هذه الصفحات قامت النقابة العامة لأصحاب المعاصر بتتبع اعلاناتها حيث أن البيع يتم بالتوصيل فقط ومع سيارات خاصة و ليس من خلال شركات التوصيل المرخصة ولا يقدمون فاتورة بيع للمنتج
ولا يعطوا موقع وجود مستودعات هذا المنتج و هو ما أكد أن جميع هذه الإعلانات ما هي إلا إعلانات مضللة لبيع زيوت رديئة و مغشوشة.
لذلك فإن النقابة العامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم الشراء
إلا من المصادر الموثوقة
وهي معاصر الزيتون
و المزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك
والمؤسسة المدنية و العسكرية
والمحلات التجارية المرخصة
حيث أن الزيت يكون معبأ غذائيا و بعد إجراء الفحوص اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية.
و قد أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاصر منذ بداية الموسم الفائت عن أسعار حول ال ٩٥ دينار
وحسب الكمية و الجودة
كما أن المزارعين باعوا و يبيعون انتاجهم بسعر ١٠٠ دينار.
ونطالب الأجهزة الرقابية كافة بحماية المنتج الزراعي الوطني والحفاظ على سمعته
حيث يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر الأردنية و إن أكثر من 70% من الأشجار الثمرة في المملكة هي أشجار زيتون.
محمود العمري
الناطق الاعلامي للنقابة
من جديد تنشط اعلانات لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك
وطنا اليوم_