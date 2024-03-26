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من جديد تنشط اعلانات لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك

منذ ساعة واحدة
من جديد تنشط اعلانات لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك

وطنا اليوم_
على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك
بأسعار بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي و الذي يحكمه العرض و الطلب و جودة الزيت
هذه الصفحات قامت النقابة العامة لأصحاب المعاصر بتتبع اعلاناتها  حيث أن البيع يتم بالتوصيل فقط  ومع سيارات خاصة و ليس من خلال شركات التوصيل المرخصة ولا يقدمون فاتورة بيع للمنتج
ولا يعطوا موقع وجود مستودعات هذا المنتج و هو ما أكد أن جميع هذه الإعلانات ما هي إلا إعلانات مضللة لبيع زيوت رديئة و مغشوشة.

لذلك فإن النقابة العامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم الشراء
إلا من المصادر الموثوقة
وهي معاصر الزيتون
و المزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك
والمؤسسة المدنية و العسكرية
والمحلات التجارية المرخصة
حيث أن الزيت يكون معبأ غذائيا و بعد إجراء الفحوص اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية.


و قد أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاصر منذ بداية الموسم الفائت عن أسعار حول ال ٩٥ دينار
وحسب الكمية و الجودة
كما أن المزارعين باعوا و يبيعون انتاجهم بسعر ١٠٠ دينار.

ونطالب الأجهزة الرقابية كافة بحماية المنتج الزراعي الوطني والحفاظ على سمعته
حيث  يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر الأردنية  و إن أكثر من 70% من الأشجار الثمرة في المملكة هي أشجار زيتون.



محمود العمري
الناطق الاعلامي للنقابة


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