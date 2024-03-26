من جديد تنشط اعلانات لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك

وطنا اليوم_

على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك

بأسعار بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي و الذي يحكمه العرض و الطلب و جودة الزيت

هذه الصفحات قامت النقابة العامة لأصحاب المعاصر بتتبع اعلاناتها حيث أن البيع يتم بالتوصيل فقط ومع سيارات خاصة و ليس من خلال شركات التوصيل المرخصة ولا يقدمون فاتورة بيع للمنتج

ولا يعطوا موقع وجود مستودعات هذا المنتج و هو ما أكد أن جميع هذه الإعلانات ما هي إلا إعلانات مضللة لبيع زيوت رديئة و مغشوشة.



لذلك فإن النقابة العامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم الشراء

إلا من المصادر الموثوقة

وهي معاصر الزيتون

و المزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك

والمؤسسة المدنية و العسكرية

والمحلات التجارية المرخصة

حيث أن الزيت يكون معبأ غذائيا و بعد إجراء الفحوص اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية.





و قد أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاصر منذ بداية الموسم الفائت عن أسعار حول ال ٩٥ دينار

وحسب الكمية و الجودة

كما أن المزارعين باعوا و يبيعون انتاجهم بسعر ١٠٠ دينار.



ونطالب الأجهزة الرقابية كافة بحماية المنتج الزراعي الوطني والحفاظ على سمعته

حيث يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر الأردنية و إن أكثر من 70% من الأشجار الثمرة في المملكة هي أشجار زيتون.







محمود العمري

الناطق الاعلامي للنقابة