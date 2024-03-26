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القهيوي : حزب إرادة يؤمن أن الأردنيين بمختلف فئاتهم لن يكونوا على هامش المشهد ومنهم ذوي الإعاقة

منذ 14 ثانية
القهيوي : حزب إرادة يؤمن أن الأردنيين بمختلف فئاتهم لن يكونوا على هامش المشهد ومنهم ذوي الإعاقة



وطنا اليوم_الضليل-
نظمت الأمانة العامة لحزب إرادة لقاء حواريا مع أعضاء جمعية النافذة البيضاء لذوي الاعاقة في الضليل للحديث عن أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في الأحزاب ليكونوا شركاء في صنع القرار.


وقال نائب الأمين العام للحزب لشؤون تمكين الشباب والمرأة وخدمة المجتمع الدكتور ليث القهيوي إن حزب إرادة يؤمن أن الأردنيين بمختلف فئاتهم لن يكونوا على هامش المشهد ومنهم ذوي الإعاقة من خلال المشاركة في مشروع الإصلاح وبوابته الأحزاب.


وقدم القهيوي شرحا مفصلا عن نهج إرادة ومبادئه الأساسية ولونه السياسي مؤكدا أن إرادة ولد ليبقى ويستمر بنهجه منوها أن حزب إرادة لا ينظر إلى مكتب ذوي الاعاقة بانفصال إنما جزء من حزب إرادة.


من جانبها قالت مساعد الأمين العام لشؤون ذوي الاعاقة عروبة الخوالدة أن ذوي الإعاقة مطالبين بايصال صوتهم والمشاركة في الحياة العامة وفي مقدمتها الانتساب للأحزاب للمطالبة بحقوقهم المكفولة بالدستور والقانون.


واضافت إن حزب إرادة من خلال مكتب شؤون ذوي الاعاقة يحرص على تمكينهم واستقطابهم في الحزب ليكونوا شركاء في صنع القرار.


وبين عدد من ذوي الإعاقة في مداخلات لهم عن قناعتهم بأهمية الانتساب للأحزاب وخصوصا حزب إرادة ليكون لهم دور في صنع القرار خاصة وأن نسبة مشاركة ذوي الاعاقة لم تتعد واحد بالمئة.


واعربوا عن شكرهم لحزب إرادة واهتمامه بالتواصل الدائم مع ذوي الإعاقة لتشجيعهم على الانتساب في الأحزاب وشرح مبادىء الحزب ومنهجه وايلائه ذوي الاعاقة الاهتمام من خلال إنشاء مكتب خاص لهم مستقل إداريا وتنظيميا.
انتهى —


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