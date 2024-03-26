الميثاق الوطني يرحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بإيقاف الحرب على غزة

وطنا اليوم_



الميثاق الوطني يدين قرار الاحتلال بضم 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار







الميثاق الوطني يطالب المجتمع الدولي بكف يد حكومة اليمن المتطرفة عن قرار ضم أراضي الأغوار







الميثاق الوطني يحذر من تنفيذ تهديدات الاحتلال بالهجوم على رفح الفلسطينية











الميثاق الوطني: اقتحام رفح سيخلف مجازر وابادات جماعية ويشعل حرب واسعة في المنطقة









الميثاق الوطني ندعم الموقف الأردني في التصدي لمخططات الاحتلال في الأغوار ورفح





الميثاق الوطني: يشيد بجهود ومواقف الأمين العام للأمم المتحدة ويرحب بزيارته للأردن





عمان 26 آذار 2024///











دان حزب الميثاق الوطني قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال بالمصادقة على مصادرة 8 آلاف دونم من اراضي منطقة الأغوار في فلسطين المحتلة وضمها لكيان الاحتلال.







وأكد الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الدوري “52” الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء أن قرار مصادرة 8 آلاف دونم من اراضي منطقة الاغور الواقعة ضمن أراضي الضفة الغربية وضمها لسلطات الاحتلال يعتبر جريمة أخرى تضاف للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين، مؤكدا أن حكومة اليمين المتطرفة لا تريد للمنطقة أي استقرار أو سلام في ظل ما تمارسه من أعمال إجرامية وقرارات في عموم فلسطين المحتلة، وتكريسها الاحتلال وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف.









ودعا الميثاق الوطني المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لوقف إجراءات سلطات الاحتلال اللاشرعية واللاقانونية، والتصدي لمخططات حكومة اليمين المتطرفة التي باتت تمارس أعمالا أرهابية وإجرامية من شأنها أن تحول المنطقة لساحة حرب مشتعلة ستكون نتائجها وخيمة ليس فقط على المنطقة بل على السلم العالمي.









من جهة أخرى حذر الميثاق الوطني في بيانه من إقدام حكومة اليمين المتطرفة على تنفيذ تهديداتها باقتحام مدينة رفح في قطاع غزة، التي ستتسبب بوقوع مجازر وابادات جماعية غير مسبوقة نظرا للكثافة السكانية التي تتواجد في المدينة، وتقارب من مليون ونصف المليون فلسطيني أجبرتهم الحرب والعدوان الغاشم الذي يشنه المحتل على كامل قطاع غزة منذ ما يقارب 6 أشهر، على النزوح من مناطقهم.









كما جدد الميثاق الوطني دعمه الكامل والمطلق للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال والمتمثلة بضم 8 آلاف دونم، وكذلك الجهود المتواصلة في التصدي لتهديدات ومخططات اقتحام مدينة رفح الفلسطينية.







من جانب آخر رحب الميثاق الوطني بتبني مجلس الأمن يوم أمس، قراراً يدعو إلى وقف فوري للحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، وحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.





كما عبر الميثاق الوطني عن ترحيبه بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش للأردن واللقاء بجلالة الملك عبدالله الثاني، والمسؤولين الأردنيين وزيارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، مشيدا الحزب بمواقف غوتيريش المناهضة للعدوان الغاشم على قطاع غزة منذ اليوم الأول من العدوان، واصفا إياه بالرجل الشجاع.







وختم الميثاق الوطني بيانه بالتأكيد على فخر الأردنيين واعتزازهم بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية لغزة آخرها تسيير 73شاحنة عبر جسر الملك حسين مرورا بمعبر كرم أبو سالم للدخول إلى للقطاع والتخفيف من معانات الفلسطينين الذين يواجهون أزمة مجاعة ناتجة عن حصار جائر يفرضه الاحتلال.