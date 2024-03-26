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منظمة حقوقية توثق إعدام الاحتلال 13 طفلا بمشفى الشفاء ومحيطه

منذ ساعة واحدة
منظمة حقوقية توثق إعدام الاحتلال 13 طفلا بمشفى الشفاء ومحيطه

وطنا اليوم:أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 طفلا في مستشفى الشفاء ومحيطه غرب غزة.
وقال المرصد في بيان له، الثلاثاء: وثقنا إفادات بإعدام جيش الاحتلال 13 طفلا فلسطينيا في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة خلال أسبوع.
وأضاف: تلقينا إفادات وشهادات متطابقة بشأن جرائم إعدام وقتل بحق أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة.
وذكر أنه وثق إعدام قوات الاحتلال الطفلين “علي إسلام صلوحة” (9 سنوات) و”سعيد محمد شيخة” (6 سنوات) بدم بارد أمام أعين عائلتيهما وسكان المنطقة بعد استهدافهما بالرصاص الحي بشكل متعمد.
وأشار إلى أن عددًا من الأطفال قتلوا أثناء محاصرتهم من جيش الاحتلال مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش مسبقا، بعد أن أجبرهم على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم.
وشدد على أن حالات الإعدام الموثقة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائمة بحد ذاتها، وتأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ستة أشهر.
وقال: إن جيش الاحتلال ارتكب وما زال جرائم مروعة بشكل منهجي خلال عملياته العسكرية منذ أكثر من أسبوع داخل مستشفى الشفاء ومحيطه بما في ذلك عمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم التاسع تواليا، وتنفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.


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