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مقتل 7 جنود سوريين بغارات أميركية على دير الزور

منذ ساعة واحدة
مقتل 7 جنود سوريين بغارات أميركية على دير الزور

وطنا اليوم:قُتل 7 جنود سوريين ومدني واحد إثر غارات أميركية استهدفت مناطق عدة في دير الزور في شرق سوريا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله، إن “قوات الاحتلال الأميركي شنت فجر اليوم (الثلاثاء) عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسيّر، مستهدفةً عدداً من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور وريفها”.
وأضاف المصدر أن “العدوان أسفر عن ارتقاء 7 شهداء عسكريين ومدني واحد، وإصابة 19 عسكرياً و13 مدنياً بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة” وفق “سانا”.


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