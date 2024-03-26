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بني مصطفى : التوسع باستحداث وحدات تدخل مبكر

منذ 4 ثواني
بني مصطفى : التوسع باستحداث وحدات تدخل مبكر

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة بصدد التوسع في استحداث وحدات تدخل مبكر ستغطي جميع أنحاء الأردن، كجزء من استراتيجية بدائل الإيواء التي تنفذها.
جاء ذلك خلال مشاركتها الاثنين، منتفعي مركز جرش للرعاية والتأهيل إفطارهم الرمضاني، بحضور محافظ جرش فراس الفاعور، ورئيس بلدية جرش أحمد العتوم، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأضافت أن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تشهد تطوراً مستمراً، وتشكل نجاحاً مشهودا، وأن الوزارة مستمرة في تقديم الأفضل في هذا المجال.
وبينت أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة لمشاركة المنتفعين من خدمات مراكزها أنشطتهم الاجتماعية، خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بهم وتقديم خدمات نوعية لهم بما ينسجم مع التوجيهات الملكية.
وأشارت إلى أن مركز جرش يقدم خدمات إيوائية نوعية للحالات التي يستقبلها، وأغلبها من حالات الإعاقة الشديدة، إذ يوفر خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، والعلاج النطقي، والتربية الخاصة، من خلال كادر مؤهل.
واطلعت بني مصطفى على مرافق المركز، واستمعت من إدارته على واقع الخدمات التي يقدمها لـ 219 منتفعا.
وفي إطار منفصل، التقت بني مصطفى، منتفعي مركز رعاية الفتيان من الأطفال فاقدي السند الأسري في شفا بدران، واستمعت منهم إلى احتياجاتهم وواقع الخدمات التي يقدمها المركز لهم


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