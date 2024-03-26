400 دولار سعر كيس الطحين في شمال غزة

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” إن أسعار المواد الغذائية في غزة ارتفعت بشكل كبير مع الاتجاه السريع نحو المجاعة.

وأشارت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن السلع الأساسية أصبحت في شمال غزة أغلى 25 مرة مما كانت عليه قبل الحرب، حيث بلغ سعر كيس الدقيق/الطحين الذي يزن 25 كيلوغراما أكثر من 400 دولار.

كما شددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيزي، على أن هناك أدلة تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي “أعمال إبادة” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت البانيزي في تقريرها الذي نشر الاثنين، ومن المقرر أن ترفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الثلاثاء، إن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.

وأضافت في التقرير الذي حمل عنوان “تشريح عملية إبادة”، أن “هناك أسبابا منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة”.