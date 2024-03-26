بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

400 دولار سعر كيس الطحين في شمال غزة

منذ 3 ثواني
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-03-26 15:16:51Z | |

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” إن أسعار المواد الغذائية في غزة ارتفعت بشكل كبير مع الاتجاه السريع نحو المجاعة.
وأشارت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن السلع الأساسية أصبحت في شمال غزة أغلى 25 مرة مما كانت عليه قبل الحرب، حيث بلغ سعر كيس الدقيق/الطحين الذي يزن 25 كيلوغراما أكثر من 400 دولار.
كما شددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيزي، على أن هناك أدلة تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي “أعمال إبادة” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت البانيزي في تقريرها الذي نشر الاثنين، ومن المقرر أن ترفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الثلاثاء، إن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.
وأضافت في التقرير الذي حمل عنوان “تشريح عملية إبادة”، أن “هناك أسبابا منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:28

رئيس الاحتلال: كل شيء يبدأ وينتهي مع السنوار

19:21

الصفدي يؤكد ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2728 بغزة

17:34

إشغال جميع مباني “مادبا الصناعية” وبدء العمل بالمرحلة الثالثة

17:33

اتحاد الإعلام الرياضي يواصل تحضيراته للحفل السنوي

16:48

توقيف 20 شخصا وضبط 60 بسطة عشوائية بإربد

16:45

ولي العهد يزور المعرض الختامي لمسابقة تصميم الشرائح الإلكترونية

16:41

وكالة الغوث: الاموال تكفي لنهاية أيار فقط

16:11

3 آلاف قنبلة من الذخائر الملقاة على غزة لم تنفجر

15:47

الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر

15:30

تنفيذ عدد من مشاريع المبادرات الملكية في مختلف القطاعات

15:25

الشوبكي : توقع تخفيض سعر الديزل ورفع سعر البنزين

15:17

موسكو: إحباط عمل إرهـابي جديد بمركز لتوزيع المساعدات الإنسانية

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدران