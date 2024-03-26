الصفدي يؤكد ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2728 بغزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجها أكثر من ٢ مليون فلسطيني في غزة.

وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٨ الذي أقره المجلس أمس.

وشكر الصفدي بيربوك على تقديم بلادها دعماً إضافياً للأنروا بقيمة ٤٥ مليون يورو أمس.

إلى ذلك، أجرى الصفدي أيضاً اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق الجهود المستهدفة حشد موقف دولي لوقف العدوان ومواجهة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة.

وأكد الصفدي على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل، مؤكداً أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلاً لتلبية احتياجات قطاع غزة الإنسانية.

وأكد الصفدي وسيجورنيه استمرار التعاون في إدخال المساعدات إلى غزة عبر الإنزالات الجوية ومن خلال المعابر البرية أيضاً.

وأكد الوزيران أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٨ الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.