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اتحاد الإعلام الرياضي يواصل تحضيراته للحفل السنوي

منذ ساعة واحدة
اتحاد الإعلام الرياضي يواصل تحضيراته للحفل السنوي


وطنا اليوم_
يواصل اتحاد الإعلام الرياضي تحضيراته للاحتفال باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، والمتوقع إقامته منتصف الأسبوع القادم.

وسيعلن اتحاد الإعلام الرياضي خلال الحفل الذي يقام بدعم رجل الأعمال الدكتور رفعت الطويل عن جوائزه المخصصة للداعمين لمسيرة كرة القدم الأردنية وعددها (عشرة) يتنافس للفوز بها العديد من الأندية والشخصيات والعاملين في المجال الكروي ممن لهم بصمات واضحة في الساحة الرياضية.

وأكدت اللجنة المشرفة على الحفل والتي شكلها اتحاد الإعلام ان بطاقات الدعوة الخاصة للحضور ستوجه خلال الأيام القليلة القادمة وتضم شخصيات تمثل الأندية واللجان والهيئات الإدارية وأسرة الإعلام الرياضي.

الجدير ذكره ان هذا الحفل، هو الأول من نوعه الذي يقيمه اتحاد الإعلام الرياضي تفاعلاً مع الجهات ذات الصلة والاختصاص ويعلن فيه عن جوائز سنوية تكريمية بالتزامن مع إنجاز منتخب النشامى بالحصول على المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا التي أقيمت مؤخراً في دولة قطر.


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