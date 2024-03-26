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توقيف 20 شخصا وضبط 60 بسطة عشوائية بإربد

منذ 3 ثواني
توقيف 20 شخصا وضبط 60 بسطة عشوائية بإربد

وطنا اليوم:نفذت الحاكمية الإدارية في محافظة إربد حملة أمنية مشتركة مع مديرية شرطة إربد وبلدية إربد الكبرى والشرطة الملكية لحماية البيئة، أسفرت عن توقيف 20 شخصا من أصحاب البسطات في وسط المدينة التجاري.
وتأتي الحملة بهدف تنظيم الأسواق والحد من وجود البسطات غير المرخصة، وذلك استجابة للشكاوى المتكررة من أصحاب المحال التجارية والمواطنين بشأن انتشار البسطات على الأرصفة والشوارع الرئيسية في وسط المدينة، ما يعيق حركة المرور والمشاة.
وأكد مساعد محافظ إربد علي الحوامدة أن الحملة أسفرت عن توقيف 20 شخصا من أصحاب البسطات الذين رفضوا الامتثال لتوجيهات إزالة البسطات من الشوارع الرئيسية والأرصفة، بالإضافة إلى مصادرة 60 بسطة عشوائية.
كما أكد الحوامدة أن الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان تنظيم الأسواق داخل الوسط التجاري والحفاظ على سلامة المرور وراحة المواطنين.


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