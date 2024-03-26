بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد يزور المعرض الختامي لمسابقة تصميم الشرائح الإلكترونية

منذ ثانيتين
ولي العهد يزور المعرض الختامي لمسابقة تصميم الشرائح الإلكترونية

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية، التي انطلقت في شهر آب من العام الماضي.
وخلال جولته في المعرض، تبادل سموه الحديث مع 12 فريقا يمثلون عددا من الجامعات الأردنية ممن تأهلوا إلى المرحلة النهائية للمسابقة، حول مشاريعهم.
وانطلقت فعاليات الحفل الختامي للمسابقة تحت رعاية سمو ولي العهد في المركز الثقافي الملكي اليوم ضمن البرنامج الوطني لفتح آفاق صناعة الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات في الأردن، وهي إحدى الصناعات التي تتوافق مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وتستخدم الشرائح الإلكترونية لتمرير الكهرباء داخل الأجهزة الإلكترونية، وتعد مكونا أساسيا في العديد من الصناعات التكنولوجية.
ويهدف البرنامج الوطني إلى تطوير قدرات خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريب مكثف تتبعه تطبيقات عملية وتوجيه مستمر من أساتذة جامعيين وخبراء في قطاع الصناعة، ليتمكن الطلبة من تطوير تصاميم معالجات باستخدام شرائح إلكترونية متقدمة.
وتنفذ المعرض شركة الثورة الصناعية الخامسة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، بدعم من صندوق الحسين للإبداع.
ورافق سموه وزير التربية التعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، والرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة مثنى غرايبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:41

وكالة الغوث: الاموال تكفي لنهاية أيار فقط

16:11

3 آلاف قنبلة من الذخائر الملقاة على غزة لم تنفجر

15:47

الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر

15:30

تنفيذ عدد من مشاريع المبادرات الملكية في مختلف القطاعات

15:25

الشوبكي : توقع تخفيض سعر الديزل ورفع سعر البنزين

15:17

موسكو: إحباط عمل إرهـابي جديد بمركز لتوزيع المساعدات الإنسانية

15:03

طالع بالتفاصيل .. المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام

14:57

غرف الصناعة تثمن قانون العفو وتطالب بعدم شموله مصدري الشيكات التجارية

14:32

السجن لمحاسب في مركز طبي لاختلاسه مليون و٢٥ ألف دينار

14:22

إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

14:16

التربية تعلن موعد بدء امتحانات التوجيهي 2024

14:11

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدران