وكالة الغوث: الاموال تكفي لنهاية أيار فقط

وطنا اليوم:قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي بمنع مرور قوافل الوكالة إلى شمال غزة يهدف إلى منع الأشخاص المعرضين للموت من النجاة.

وأكد لازاريني، أن لدى الوكالة أموالا كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية أيار المقبل فقط، في ظل تراجع تمويل المنظمة إثر تجميد عدد من المانحين مساهماتهم إثر المزاعم الإسرائيلية بتورط عدد من موظفي أونروا في أحداث السابع من تشرين الأول.