الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر

وطنا اليوم:استهدفت جماعة الحوثي 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية، حسبما أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى السريع.

وأضاف السريع أن جماعة الحوثي نفذت عملية عسكرية استهدفت أم الرشراش على ساحل البحر الأحمر.

ومنذ التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بكين الاحتلال أو متجهة إلى موانئها، ردًا على العدوان على غزة.

ففي حين، قابلت القوات البريطانية والأمريكية بضربات على مواقع تابعة للحوثيين.

وتسببت هجمات الحوثيين بعزل الاحتلال نسبيا عن العالم ومنع البضائع من الوصول إلى موانئه في البحر الأحمر ما كبده خسائر إقتصادية ولوجستية مهمة.