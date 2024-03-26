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الشوبكي : توقع تخفيض سعر الديزل ورفع سعر البنزين

منذ ثانيتين
الشوبكي : توقع تخفيض سعر الديزل ورفع سعر البنزين

وطنا اليوم:توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة ، عامر الشوبكي ، أن تقوم الحكومة بتخفيض سعر الديزل قرش واحد على كل لتر ، ورفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 بمقدار نصف قرش على كل لتر (تعريفة) ، وذلك اذا لم تستطع الحكومة تثبيت سعر هاتين المادتين، كما ويتوقع استمرار تثبيت سعر مادة الكاز .
واضاف الشوبكي أن اسعار المشتقات النفطية المرتفع يتسرب الى جميع انواع السلع والخدمات، وله اثار عكسية على النمو الاقتصادي وعلى الاستهلاك وحتى على الايرادات الضريبية للحكومة، ولهذه الاسعار المرتفعة ايضا تبعات سلبية على معدلات الفقر والبطالة.

واكد الشوبكي ان هذا التوقع لا يعتبر تمهيداً لاي قرار حكومي، ويحتمل الخطأ والصواب، حسب توجه السياسات الحكومية في هذا الشأن.
وأضاف ان لجنة التسعير الحكومية تقوم باضافة الضريبة الثابتة الخاصة “المقطوعة”، والكلف الاخرى بعد حساب متوسط الاسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة، لثلاثين يوم تسبق اليوم الاخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية.

ووضح الشوبكي ان اسعار النفط بلغت اعلى مستوياتها خلال اربع شهور، وتخطى سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل،مع تمديد تخفيضات اوبك بلس الطوعية، وانتعاش الطلب مع نهاية الشتاء وتوقع بدء تخفيض اسعار الفائدة مع بداية الصيف، ومع تصاعد تأثير المخاطر الجيوسياسية سواء في استهداف قطاع الطاقة ومصافي تكرير النفط الروسية او تقلص امال وقف العدوان الاسرائيلي على غزة واستمرار ازمة البحر الاحمر.

يذكر ان الحكومة قد قامت بداية اذار الحالي برفع سعر البنزين(95) والبنزين (90) والسولار بواقع قرشين على كل لتر حيث بلغ سعر البنزين 90 : 93 قرش/لتر والبنزين 95 : 117 قرش/لتر، والديزل : 74 قرش/لتر والكاز : 62 قرش/لتر .
*عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة


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