موسكو: إحباط عمل إرهـابي جديد بمركز لتوزيع المساعدات الإنسانية

وطنا اليوم:أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الجهاز أحبط هجوماً إرهابياً في مقاطعة سامارا، عند مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية تابع لإحدى المنظمات التطوعية، وأسفرت العملية عن مقتل أحد أعضاء منظمة “فيلق المتطوعين الروس” الإرهابية.

وقال مركز العلاقات العامة، اليوم الثلاثاء: “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة سامارا عملاً إرهابياً خطط له مواطن روسي مواليد عام 1994، وهو عضو في منظمة “فيلق المتطوعين الروس” الإرهابية. (ويعمل) تحت رعاية الاستخبارات الأوكرانية”.

وأضاف المركز أن الرجل تصرف بناءً على تعليمات مشغليه. “وعُثر على العبوة الناسفة التي كان قد صنعها، في مخبأ مجهز مسبقاً، لتفجيرها في مبنى مركز استقبال المساعدات الإنسانية لإحدى المنظمات التطوعية”.

وأثناء محاولة اعتقال الجاني، انفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابته بجروح أدت لمقتله، “دون إصابة أي من أفراد الأمن أو المدنيين”.

ووفقاً للاستخبارات، في الفترة من 2022 إلى 2024، شارك الرجل بشكل علني في تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية. وفي سبتمبر 2023، تم تجنيده من قبل الاستخبارات الأوكرانية من خلال ألكسندر كوداشيف أحد أعضاء “فيلق المتطوعين الروس”.

وقد وافق على تنظيم وتنفيذ أعمال تخريبية على الأراضي الروسية. وتم العثور في منزل الإرهابي على مختبر لتصنيع المتفجرات ومكونات تصنيعها، بالإضافة إلى عبوة ناسفة أخرى جاهزة للاستخدام.

تم فتح قضية جنائية من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سامارا، بشأن التحضير لعمل إرهابي.

بموجب قرار المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية الصادر في 16 نوفمبر 2023، تم تصنيف “فيلق المتطوعين الروس” منظمة إرهابية أنشطتها في روسيا محظورة.