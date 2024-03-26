بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

السجن لمحاسب في مركز طبي لاختلاسه مليون و٢٥ ألف دينار

منذ ساعة واحدة
السجن لمحاسب في مركز طبي لاختلاسه مليون و٢٥ ألف دينار
وطنا اليوم:أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارا، قبل قليل، بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لمتهم باختلاسه مليون وخمسة وعشرين ألف دينار خلال عمله بمركز طبي.
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة والقاضي المتدرج أحمد السعايدة فإن المتهم كان يعمل محاسبا في الدائرة المالية في المركز منذ عام ٢٠١٦، حيث تم انهاء خدماته لارتكابه قضية خاصة وعلى اثرها تم فصله من العمل.
وبعد ذلك أرادت الدائرة المالية إغلاق السنة المالية وحصر أموالها وجرد الحسابات، حيث تبين أن هناك نقص يبلغ مليون وخمسة وعشرون الفا و٢٣٧ دينارا.
وبعدها وفق القرار القابل للاستئناف فقد تم تشكيل لجنة خاصة للمتهم ومن ثم تحويلها لمدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد حيث تم اكتشاف هذا النقص الكبير في الحسابات وتم توجيه تهمة الاختلاس له وفق المادة ١٧٤ /٣ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و ٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة ١١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وتشير التفاصيل بأن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام، ويتم تحرير الفواتير الحقيقية للشراء وسند الصرف المالي، وعندما تعود الأوراق يقوم بصرف سند مالي جديد وزور بمبالغ مالية أكبر من السند الحقيقي ويقوم بتوقيعه، ويأخذ المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.
ووفق القرار فقد كان يقوم المتهم بشراء شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة وتسجيلها باسم زوجته في احد البنوك وعند اكتشاف أمره قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة ٤٨٩ الف و٧٣٨ دينارا، لإعادة جزء من هذا المبلغ وهو تعويض مالي للمركز.
وقررت المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمه المبلغ المختلس، وهو مليون و٢٥ ألف دينار ورسوم التقاضي، قرارا قابلا للاستئناف.
وتبذل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جهودا جبارة في ملاحقة قضايا الفساد والاعتداء على المال العام من خلال المدعين العامين الذين احترفوا التحقيق في هذه القضايا، والجهود المضاعفة للهيئات القضائية المتخصصة في جنايات وجنح الفساد حيث تم استعادة ملايين الدنانير، من المتهمين في هذه القضايا.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:30

تنفيذ عدد من مشاريع المبادرات الملكية في مختلف القطاعات

15:25

الشوبكي : توقع تخفيض سعر الديزل ورفع سعر البنزين

15:17

موسكو: إحباط عمل إرهـابي جديد بمركز لتوزيع المساعدات الإنسانية

15:03

طالع بالتفاصيل .. المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام

14:57

غرف الصناعة تثمن قانون العفو وتطالب بعدم شموله مصدري الشيكات التجارية

14:22

إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

14:16

التربية تعلن موعد بدء امتحانات التوجيهي 2024

14:11

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

14:08

مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

13:30

حمادة يدعو لتكثيف حملات الترويج لتنشيط الحركة السياحية خلال عطلة العيد

13:02

تحديات مسار التعليم المهني في الأردن، حتى ننجح !!

12:48

العياصرة يدعو النواب إلى عدم اختطاف المايك من الحكومة

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدران