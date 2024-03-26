إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

وطنا اليوم:أتلف قسم الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرى، الثلاثاء، 300 كيلو من اللحوم في إحدى المسالخ في المحافظة لمخالفتها شروط السلامة العامة.

وقال رئيس البلدية احمد العتوم، إن البلدية أتلفت كميات اللحوم في مسلخ البلدية قبل طرحها في الأسواق، بعد إجراء الفحوصات من قبل قسم الصحة والبيئة التابع لها وبعد التأكد بأنها غير صالحة للاستهلاك.

وأضاف العتوم أن كوادر البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على الأسواق داخل المناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والذبح داخل مسلخ جرش.