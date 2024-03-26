بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

منذ ساعة واحدة
إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

وطنا اليوم:أتلف قسم الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرى، الثلاثاء، 300 كيلو من اللحوم في إحدى المسالخ في المحافظة لمخالفتها شروط السلامة العامة.
وقال رئيس البلدية احمد العتوم، إن البلدية أتلفت كميات اللحوم في مسلخ البلدية قبل طرحها في الأسواق، بعد إجراء الفحوصات من قبل قسم الصحة والبيئة التابع لها وبعد التأكد بأنها غير صالحة للاستهلاك.
وأضاف العتوم أن كوادر البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على الأسواق داخل المناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والذبح داخل مسلخ جرش.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:25

الشوبكي : توقع تخفيض سعر الديزل ورفع سعر البنزين

15:17

موسكو: إحباط عمل إرهـابي جديد بمركز لتوزيع المساعدات الإنسانية

15:03

طالع بالتفاصيل .. المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام

14:57

غرف الصناعة تثمن قانون العفو وتطالب بعدم شموله مصدري الشيكات التجارية

14:32

السجن لمحاسب في مركز طبي لاختلاسه مليون و٢٥ ألف دينار

14:16

التربية تعلن موعد بدء امتحانات التوجيهي 2024

14:11

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

14:08

مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

13:30

حمادة يدعو لتكثيف حملات الترويج لتنشيط الحركة السياحية خلال عطلة العيد

13:02

تحديات مسار التعليم المهني في الأردن، حتى ننجح !!

12:48

العياصرة يدعو النواب إلى عدم اختطاف المايك من الحكومة

12:37

العرموطي يغادر جلسة النواب غاضباً بعد قطع حديثه تحت القبة

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدران