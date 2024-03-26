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القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

منذ ساعة واحدة
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، 5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 60 إنزالاً جوياً أردنياً، و96 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.


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