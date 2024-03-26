الدغمي: الحكومة ضيقت ولم تتوسع بمشروع العفو العام

وطنا اليوم:قال النائب عبدالكريم الدغمي خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ضيقت ولم تتوسع بالعفو العام.

وأضاف الدغمي أن الجميع يرغب أن تضاف بعض الجرائم إلى العفو العام ، مشيراً إلى انها كانت في قانوني 2011-2019 مشمولة بالعفو العام ، إذا اقترنت بالمصالحة.

وتطرق إلى أنه من يعتقد أننا ندفاع عن القتلة فهو مخطئ، مبيبناً أن مادة القتل في قانون العقوبات عدة أنواع، وأن القتل العمد لا أحد يدافع عنه، وكذلك مادة القتل مع تعذيب المقتول بشراسة.

وختم أن القتل القصد شمل اذا اقترن باسقاط الحق الشخصي.