مطلوب سائق شاحنة للسفارة الأمريكية ب8500 دينار

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الأمريكية في عمان صباح يوم الثلاثاء عن حاجتها لتعيين عامل مستودع (سائق شاحنة)، يكون مسؤول عن تشغيل الشاحنات المملوكة أو المستأجرة للحكومة الأمريكية أو مركبات الشحن الكبيرة أو المركبات الأخرة بأمان وكفاءة، بدوام كامل (40 ساعة في الأسبوع) براتب 8,687 دينار أردني/ سنويا.

وأضافت السفارة على أن المتقدم للوظيفة سيكون مسؤول أيضاً عن المناولة والنقل والتخزين الآمن لكل من العنصار المستهلكة وغير المستهلكة.

و نوهت السفارة في بيان لها على ضرورة أن يملك المتقدم للشاغر الوظيفي خبرة (لا تقل عن سنتين) في مجال قيادة الشاحنات أو المركبات الثقيلة، بالإضافة إلى (سنة واحدة) من الخبرة في العمل اليدوي أو أعمال المستوعات.

و أشارت على أن ضرورة أن يكون المتقدم لديه معرفة جيدة باللغة العربية (قراءة وكتابة وتحدث) بالإضافة إلى معرفة محدودة باللغة الأنجليزية.

اخر موعد لتقديم الطلبات 12 نيسان 2024.