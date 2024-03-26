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خبير: صيامنا صحيح والدليل ظهور بدر رمضان

منذ ساعة واحدة
خبير: صيامنا صحيح والدليل ظهور بدر رمضان

وطنا اليوم:أكد المختص بفيزياء الفلك وعلوم الفضاء الدكتور علي الطعاني، أن ظهور قمر شهر رمضان بدرا يوم أمس في الأردن يؤكد صحة بداية الشهر الفضيل وفق ما أقرته المملكة.
وقال الطعاني، إن بدر شهر رمضان ظهر كاملاً في سماء الأردن والمنطقة العربية مساء أمس الاثنين، وهي ليلة 15 رمضان في الأردن، ما يؤكد على دقة تحديد بداية الشهر في المملكة.
وأضاف، أن القمر بلغ مرحلة البدر التام، بنسبة إضاءة تصل إلى 100%، وهذا يؤكد بأن اليوم الثلاثاء 15 رمضان يمثل منتصف شهر رمضان لهذا العام.
وبين أن البدر كان قد اشرق في الساعة 7:10 صباحاً، فيما كان موعد غروبه عند الساعة 6:40 مساءً.


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