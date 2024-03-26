السعودية بين أول 10 جيوش في عدد الدبابات عالميًا

وطنا اليوم:نشر المعهد الدولي للدرسات الاستراتيجية قائمة تحوي على أكثر البلدان في العالم امتلاكاً للمعدات الحربية.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية متصدرة الترتيب ب 60937 آلية عسكرية.

وفي مركز الوصيف و(المنافس) الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، (الدب الأحمر) روسيا ب 23928آلية عسكرية.

تبعتها الصين 20254 آلية عسكرية في المركز الثالث، والجهمورية التركية ب11702 آلية عسكرية في المركز الرابع.

واحتل المركز الخامس دولة مصر العربية 10389 آلية عسكرية.

والهند بالمركز السادس ب8309 آلية عسكرية ، وكوريا الجنوبية بالمركز السابع ب7261 آلية عسكرية

وجاءت السعودية بالمركز الثامن عالميا، والثاني عربياً كأكثر البلدان امتلاكاً للمعدات العسكرية ب7727 آلية عسكرية.