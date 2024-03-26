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حملة أمنية لتنظيم الوسط التجاري في محافظة إربد

منذ ساعة واحدة
حملة أمنية لتنظيم الوسط التجاري في محافظة إربد

وطنا اليوم:أعلنت الحاكمية الإدارية في محافظة اربد بالتعاون مع مديرية شرطة اربد وبلدية اربد الكبرى عن إطلاق حملة أمنية واسعة النطاق داخل أسواق المحافظة بهدف تنظيم الوسط التجاري ومكافحة تغول البسطات على الشوارع الرئيسية والأرصفة.
تأتي هذه الحملة الأمنية استجابة لعدد من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون بشأن انتشار البسطات واحتلالها للمساحات العامة، ما يؤثر سلبًا على حركة المرور ويعيق حرية حركة الأشخاص في الأسواق.
وتشمل الحملة تنفيذ إجراءات صارمة لضبط البسطات المخالفة وإزالتها من الشوارع الرئيسية والأرصفة. كما ستتم مخاطبة أصحاب البسطات بالتأكيد على ضرورة الامتثال للوائح والأنظمة المعمول بها واحترام حقوق المواطنين والمرتادين للأسواق.
وأكدت الجهات المعنية على أن الحملة ستتم بشكل دوري ومستمر، وسيتم تكثيف الرقابة والمراقبة لضمان استمرار تنفيذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الوسط التجاري في محافظة اربد


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