بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

منذ 3 ثواني
القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:أقامت القيادة العامة للقوات المسلحة مأدبة إفطار، امس الاثنين، لعدد من المتقاعدين العسكريين، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
ورحب اللواء الركن الحنيطي بالمتقاعدين العسكريين رفاق المسيرة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، مثمنا دورهم كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة ضرورة التواصل مع المتقاعدين العسكريين والالتقاء بهم، وأن القوات المسلحة تحرص على تقديم أفضل الرعاية والاهتمام لمنتسبيها عاملين ومتقاعدين.
بدورهم ثمن المتقاعدون العسكريون هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الهاشمية المظفرة والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي برفاق السلاح في هذا الشهر المبارك، وحرصها الدائم على التواصل معهم والتقائهم، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من جهود في الدفاع عن حدود الوطن وأمنه واستقراره.
وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:40

ظاهرة فلكية نادرة تزور الأرض لمرة واحدة في العمر

05:37

الأردن.. تجدد الاحتجاجات في محيط سفارة إسرائيل

03:04

مصرع 7 فلسطينيين غرقا في بحر غزة خلال محاولتهم سحب صناديق مساعدات

02:30

عاجل – إصابة شخص بالرصاص في مشاجرة شفا بدران .. والأمن ما زال يتعامل مع الموقف

02:28

اعتصام حاشد في الكرك نصرة لغزة

01:57

مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الشخانبة

23:39

وزارة الاستثمار وشركة المدن الصناعية الاردنية تعقدان جلسة للتعريف بآلية الشراء والتَظَلُّم

23:37

هذا ما فعله رجال الأمن وقت الغروب

23:36

أورنج الأردن تفتح باب التسجيل للموسم الرابع في أكاديمية البرمجة في عدد من المحافظات

22:04

عدسة “وطنا اليوم” ترافق سلاح الجو الملكي في تنفيذ عملية إنزال مساعدات في شمال غزة

21:36

مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية

20:52

ليفاندوفسكي مطلوب في الدوري السعودي بـ 100 مليون يورو

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024