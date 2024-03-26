الأردن.. تجدد الاحتجاجات في محيط سفارة إسرائيل

شهدت العاصمة الأردنية، عمّان، الاثنين، احتشاد الآلاف من المحتجين والنشطاء عند المسجد الكالوتي الواقع في محيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما حالت قوات التي انتشرت بكثافة دون وصول أي من المحتجين إلى مقر السفارة.

ولليوم الثاني على التوالي تتجدد الاحتجاجات في محيط السفارة، بدعوة من نشطاء شبان يحملون مسمى”التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة”، وسط علو هتافات المشاركين بالدعوة إلى “إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية”، والتنديد بـ”الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.





وطالب المحتجون الحكومة الأردنية بـ”وقف تصدير البضائع والخضار” إلى إسرائيل، وقطع العلاقات معها، وكذلك دعوا إلى فتح الحدود أمامهم.



وبحسب مشاهدات CNN بالعربية، فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا مشددا في محيط الكالوتي، بالإضافة إلى تواجد سيارات إسعاف، وحالت قوات الأمن دون وصول أي من المحتجين إلى مقر سفارة إسرائيل.