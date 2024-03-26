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مصرع 7 فلسطينيين غرقا في بحر غزة خلال محاولتهم سحب صناديق مساعدات

منذ ساعة واحدة
مصرع 7 فلسطينيين غرقا في بحر غزة خلال محاولتهم سحب صناديق مساعدات

وطنا اليوم_لقي 7 فلسطينيين حتفهم يوم الاثنين غرقا في بحر قطاع غزة، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطتها الطائرات بالبحر لم تعرف هويتها بعد.

وذكر مراسلنا أن “7 فلسطينيين استشهدوا اليوم غرقا في بحر قطاع غزة، وذلك لدى محاولتهم الحصول على صناديق مساعدات إنسانية سقطت في المياه، خلال إنزال جوي نفذته طائرات لم تعرف هويتها بعد”.

ويأتي ذلك في سياق العمليات المتكررة لإنزال المساعدات جوا، وكانت دول عربية وأجنبية قد لجأت في الأسابيع الأخيرة إلى إنزالات جوية تنفذها طائرات في عمليات إسقاط مساعدات إنسانية لفائدة الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، وذلك وسط الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان، من جراء منع إسرائيل إدخال المساعدات برا.

كما أفاد مراسلنا، بأنه تم انتشال 7 جثامين إضافية من منزل عائلة سلمان في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على المنزل إلى 18.

يذكر أن الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب منظمات إنسانية وحقوقية، قد شددت على أن عمليات إنزال المساعدات جوا غير كافية، وطالبت بفتح المعابر البرية لدخول قافلات المساعدات، مؤكدة أنها الوسيلة الأفضل لدعم الفلسطينيين.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ171 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، وارتفاع في عدد الضحايا، فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مع مطالبات دولية بتنفيذه.


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