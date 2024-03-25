اعتصام حاشد في الكرك نصرة لغزة

شارك المئات من أبناء محافظة الكرك في الوقفة التي أُقيمت بعد صلاة التراويح أمام مسجد المنشية الكبير، وذلك تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحقّ الأهل في قطاع غزة بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي، ورفضا لجرائم الاحتلال في مجمّع الشفاء الطبي.



وأكد المشاركون دعمهم المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باعتبار المقاومة السبيل الوحيد لردع العدو الصهيوني وانهاء الاحتلال، مطالبين في ذات السياق كافة الأنظمة والشعوب العربية بدعم المقاومة.



وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ، وانهاء معاهدتي وادي عربة والغاز، ومنع تصدير الخضار الأردنية إلى الكيان الصهيوني، ووقف الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه الكيان.



كما ندد المشاركون بموقف الأنظمة العربية المتواطئة مع الكيان الصهيوني، مطالبين باتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنهاء هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة وكسر الحصار عنه.



وأشاد المشاركون بعملية طوفان الأقصى باعتبارها بداية الطريق لانهاء الاحتلال ودحره عن الأراضي الفلسطينية.