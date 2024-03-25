بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الشخانبة

منذ 3 ثواني
مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الشخانبة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الشخانبة بوفاة المرحومة فايزة كساب الشخانبة، شقيقة الوزير الأسبق والعين السابق المرحوم شراري كساب الشخانبة. ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الاثنين بيت عزاء الفقيدة في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:39

وزارة الاستثمار وشركة المدن الصناعية الاردنية تعقدان جلسة للتعريف بآلية الشراء والتَظَلُّم

23:37

هذا ما فعله رجال الأمن وقت الغروب

23:36

أورنج الأردن تفتح باب التسجيل للموسم الرابع في أكاديمية البرمجة في عدد من المحافظات

22:04

عدسة “وطنا اليوم” ترافق سلاح الجو الملكي في تنفيذ عملية إنزال مساعدات في شمال غزة

21:36

مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية

20:52

ليفاندوفسكي مطلوب في الدوري السعودي بـ 100 مليون يورو

20:42

وزيري الخارجية والدفاع : إسرائيل لن توقف الحرب في غزة

20:30

الأردن يسير 73 شاحنة محملة بمساعدات غذائية جديدة إلى غزة

20:25

الاحتلال : أحبطنا تهريب أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية

20:19

مساعدات ألمانية وأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه

20:13

بن غفير: قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية

20:07

الأردنيون على موعد مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024