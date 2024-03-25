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وزارة الاستثمار وشركة المدن الصناعية الاردنية تعقدان جلسة للتعريف بآلية الشراء والتَظَلُّم

منذ ساعة واحدة
وزارة الاستثمار وشركة المدن الصناعية الاردنية تعقدان جلسة للتعريف بآلية الشراء والتَظَلُّم

وطنا اليوم_وزارة الاستثمار وشركة المدن الصناعية الاردنية تعقدان جلسة للتعريف بآلية الشراء والتَظَلُّم لمستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية بسحاب بحضور مدير المدينة جمال عبدالله ومدير مدينة الموقر الصناعية بسام عثمان.

تضمنت الجلسة تعريفا بأهم الحوافز والمزايا الاستثمارية التي أقرّها قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، خاصة ما يتعلق بأسس المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وآلية التَظَلُّم للمستثمرين.

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