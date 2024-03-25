هذا ما فعله رجال الأمن وقت الغروب





واصلت مديرية الأمن العام مبادراتها المجتمعية تزامنا مع الشهر الفضيل.



ونفذت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، بالتعاون مع قيادات أمن الأقاليم وادارتي السير والدوريات الخارجية، مبادرة “فطر صائم” .



ووزع رجال الأمن المتواجدين في الميدان وقت الإفطار المياه والتمور وإمساكية رمضان، ونصائح مرورية على السائقين في مناطق المملكة كافة.



وتأتي هذه المبادرة امتداداً للدور المجتمعي لمديرية الأمن العام بمختلف وحداتها وتشكيلاتها خلال شهر رمضان المبارك، لتوفير البيئة الآمنة للمواطنين، وإعلاء قيم التكافل والتواصل والشراكة المجتمعية .



كما تضمنت المبادرة توزيع بروشورات توعوية على السائقين تضمنت نصائح وارشادات مرورية للحد من مخالفات السير، وعدم اللجوء إلى السرعات الزائدة خاصة خلال فترة الإفطار .



يشار إلى أن مديرية الأمن العام ماضية بتنفيذ سلسلة من المبادرات الرمضانية المجتمعية الهادفة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع خلال هذا الشهر المبارك.



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