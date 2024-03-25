بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية

منذ ساعة واحدة
مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية

وطنا اليوم _واصلت مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام،  سلسلة اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.

وجمعت الإفطارات التي نظمتها الإدارة، النزلاء وذويهم بأجواء رمضانية وأسرية في مراكز إصلاح وتأهيل الكرك، معان، العقبة، الموقر، قفقفا، واربد، ضمن سلسلة الإفطارات واللقاءات الرمضانية التي انطلقت منذ بداية الشهر الفضيل، لتشمل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، في نهج إنساني واجتماعي يعزز البرامج التأهيلية للنزلاء، ويحافظ على تواصلهم مع أسرهم.

وتأتي هذه الإفطارات، امتداداً لاستراتيجية مديرية الأمن العام   في تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح وتمكينهم من العودة إلى حياة طبيعية يمارسون فيها أدوارهم كأعضاء فاعلين في المجتمع وبطريقة إيجابية، بعد انتهاء فترات عقوبتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:04

عدسة “وطنا اليوم” ترافق سلاح الجو الملكي في تنفيذ عملية إنزال مساعدات في شمال غزة

20:52

ليفاندوفسكي مطلوب في الدوري السعودي بـ 100 مليون يورو

20:42

وزيري الخارجية والدفاع : إسرائيل لن توقف الحرب في غزة

20:30

الأردن يسير 73 شاحنة محملة بمساعدات غذائية جديدة إلى غزة

20:25

الاحتلال : أحبطنا تهريب أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية

20:19

مساعدات ألمانية وأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه

20:13

بن غفير: قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية

20:07

الأردنيون على موعد مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

20:03

الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

19:55

ضبط 593 متسولا الشهر الماضي بالأردن

19:48

نتنياهو يلغي زيارة وفد إلى واشنطن والبيت الأبيض يرد

19:43

حماس ترحب بقرار مجلس الأمن وتؤكد التزامها للانخراط في تبادل الأسرى

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024