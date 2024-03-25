بن غفير: قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قرار مجلس الأمن “يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية وأمينها العام معاد للسامية ويشجع حماس”، وذلك تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

الى ذلك قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “عدم استخدام واشنطن الفيتو يصب في مصلحة حماس ويضر بجهود إعادة المختطفين”، وذلك تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف سموتريتش “لن نتوقف حتى يتم القضاء التام على حماس وإعادة المختطفين، وعلى قادة إسرائيل التعالي على الخلافات”.