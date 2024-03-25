الأردنيون على موعد مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وطنا اليوم:تشير آخر التحديثات الجوية إلى وجود ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، نتيجة تأثر المنطقة بما فيها المملكة، بكتلة هوائية دافئة نسبياً، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة خصوصا الخميس.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى حاجز 25 درجة مئوية في عموم المدن الرئيسية بما فيها العاصمة عمان.

وفي التفاصيل، يطرأ ارتفاع واضح في درجات الحرارة نهار الثلاثاء، ويكون الطقس لطيفاً بشكل عام، مع ظهور السحب المتفرقة في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً في عموم المناطق مع ظهور السحب العالية.

أما الأربعاء ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وكبير، وتصبح الأجواء معتدلة في عموم المناطق مع درجات حرارة عظمى من المتوقع أن تتجاوز 20 درجة مئوية في عموم المدن الرئيسية، ومائلة للحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وفي ساعات الليل تتراجع برودة الأجواء مقارنة مع الليالي السابقة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق مع ظهور السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

أما الخميس توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من المعدلات بحدود 8-10 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة ومشمسة في مختلف المناطق مع درجات حرارة عظمى تفوق 25 درجة مئوية في معظم المدن الرئيسية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تتجاوز الحرارة العظمى حاجز الـ30 مئوية، أما ليلاً، فيطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة الليلية، ويكون الطقس معتدلاً إلى لطيف في مختلف المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات متفرقة ومحلية من الأمطار في مناطق عشوائية أثناء الليل المتأخر والفجر من الجمعة نتيجة بداية تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي