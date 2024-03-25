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الدويري يطمأن متابعيه بعد اجرائه عملية جراحية

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-03-25 11:03:08Z | |

وطنا اليوم:أعلن اللواء فايز الدويري عن شفائه من المرض الذي أصابه قبل أيام، ومنعه من الظهور على الشاشة.
وقال الدويري، عبر حسابه على منصة x : “الأخوة والأخوات كل التحية وأعتذر عن فترة غيابي عنكم وعدم التواصل بسبب العارض الصحي المفاجئ لكن بعد أن من الله علي بالشفاء، لا بد لي ومن خلالكم أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لمستشفى القلب/ مدينة حمد الطبية، ممثلاً بشخص رئيس مراكز القلب الطبيب الإنسان الخلوق الدكتور عوض القحطانى وكافة الأطباء والعاملين من ممرضين وفنيين وإداريين”.
وأضاف الدويري :”كما أعبر عن اعتزازي وفخري بوجود مثل هذا الصرح الطبي المتميز في كافة المجالات متمنياً لهّ الاستمرار في تقديم هذا العطاء ، حفظكم المولى ورعاكم أجمعين”.
الأخوة والأخوات كل التحية وأعتذر عن فترة غيابي عنكم وعدم التواصل بسبب العارض الصحي المفاجئ ، لكن بعد أن من الله علي بالشفاء ، لا بد لي ومن خلالكم أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لمستشفى القلب/ مدينة حمد الطبية، ممثلاً بشخص رئيس مراكز القلب الطبيب الإنسان الخلوق الدكتور عوض.


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