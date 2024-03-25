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الصفدي : كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة

منذ 3 ثواني
الصفدي : كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن ما يحدث في قطاع يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، إن الدخول إلى رفح سيؤدي إلى كارثة لكن إسرائيل لا تُصغي لمطالب المجتمع الدولي.
وأضاف نقول كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة وأن غزة أصبحت مقبرة مفتوحة ليس للأطفال فقط بل للقانون الدولي أيضا وتداعيات ذلك مدمرة، فما يحدث في غزة يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
وبين أن هناك كارثة إنسانية في غزة ولا يوجد ما يبرر ارتكاب المجازر وحرمان الأطفال من الغذاء، فاسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في حربها على القطاع، مشيراً إلى أنه يجب وقف القتل والتجويع في غزة ومعاقبة من انتهك القوانين الإنسانية والدولية.
وبين الصفدي أن الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية.
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى ضمان استمرار تقديم الدعم للاونروا، مشيرا إلى أن حرمان الأونروا من التمويل يعني المساهمة في قتل الأطفال الفلسطينيين.
وحث الصفدي جميع أعضاء مجلس الأمن في جلسة اليوم، إلى تبني قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإلى عدم إرسال السلاح إلى إسرائيل.
وشدد الصفدي أن الحكومة الاسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا وتضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية.


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